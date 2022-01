Torna la Primavera, Aquilani: “Periodo difficile, ma abbiamo tanta voglia”

Il tecnico alla vigilia: "Il Bologna è una squadra che gioca bene, tutte le partite del campionato Primavera sono di alto livello"

Il tecnico viola Alberto Aquilani commenta il periodo di stop e presenta così la partita sul sito ufficiale della Fiorentina: "E’ stato un periodo difficile ed è la seconda volta che ci capita. Quando hai tanti positivi e pochi giocatori a disposizione per gli allenamenti, con l’insicurezza che riguarda il tuo lavoro in generale, non è affatto semplice. I ragazzi sono stati bravi e hanno lavorato bene e stiamo recuperando tutti; tornare a giocare nasconde tante insidie, ci vorrà subito massima concentrazione ed attenzione, ci aspettano mesi importanti. La voglia di ricominciare è tanta, siamo stati fermi per troppo tempo ma il lavoro fatto in questo periodo è stato soddisfacente. Il Bologna è una squadra che gioca bene e nel campionato primavera non esistono partite facili, sono tutte di alto livello. Dobbiamo scendere in campo con concentrazione, determinazione e voglia di fare bene giocando attraverso i nostri principi".