Primavera, Fiorentina-Bologna LIVE dalle 14:30 su Violanews

Riprende il campionato dei giovani viola dopo lo stop causa covid

Quarantasei giorni dopo l'ultima volta, la Primavera di Alberto Aquilani torna in campo per la quindicesima giornata di campionato. Al 'Franchi' i viola sfidano il Bologna in un derby dell'Appennino dalle diverse ambizioni: Bianco e soci per rientrare in zona playoff, i rossoblu per schiodarsi dal fondo della classifica. I risultati live e la classifica aggiornata su NumeriCalcio. Dalle 14:30 vi racconteremo in diretta la partita.