Corradini cerca una squadra. Piace ad Aquilani, ma non solo

"Il Pisa innesta D’Alessandro sull’esterno e continua a trattare Corradini, mediano del 2002 che Aquilani ha allenato nella Primavera della Fiorentina". Questa la notizia di mercato riportata dalla Gazzetta dello Sport. Corradini è uno dei giovani che non rientra nei piani della Fiorentina e per questo bisogna trovare una soluzione. Aquilani potrebbe sfruttare il rapporto con il club viola per portarlo a Pisa. Secondo Sky Sport, anche il Taranto sarebbe interessato al giovane viola.