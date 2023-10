Corona al CorSera: “Almeno altri 10 nomi coinvolti. Ci sono anche i procuratori”

Al Corriere della Sera, l'ex paparazzo Fabrizio Corona rivela come il polverone che riguarda calciatori e scommesse sia soltanto all'inizio. "Sono coinvolti almeno altri 10 calciatori, 5-6 procuratori e ci sono pure le bische clandestine, sto spaccando l’Italia". Quante squadre di calcio sono coinvolte? - chiede il quotidiano all'ex paparazzo -. "Cinque, sei, i nomi non posso farli altrimenti vengo indagato. C’è qualcun altro della Nazionale? Sì, ci sono anche dei presidenti… Sai qual è il problema? Che questi giocatori sono malati, la ludopatia è una dipendenza come la coca, sono sfruttati dal sistema… giocano prima alle slot, a blackjack, poi le bische e diventano vittime della malavita. Io so di questi ma ce ne saranno molti altri, non parliamo poi della B".