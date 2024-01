CorFio sicuro: “Nonostante l’emergenza, Italiano non cambierà modulo”

Strano destino, il loro. Sacrificabili, più o meno bocciati, ma per il momento indispensabili. Nonostante l’emergenza infatti, Italiano non ha intenzione di cambiare sistema di gioco

La Fiorentina cerca un esterno e l’affare probabilmente si farà ma prima deve entrare qualcuno. La sorpresa semmai può arrivare da Ikonè visto che pure lui in caso di offerta adeguata potrebbe partire e in quel caso, di esterni, ne servirebbero due. Strano destino, il loro. Sacrificabili, più o meno bocciati, ma per il momento indispensabili. Nonostante l’emergenza infatti, Italiano non ha intenzione di cambiare sistema di gioco. Col Sassuolo insomma, sarà ancora 4-2-3-1, con Ikonè a destra e Brekalo a sinistra. Un’altra occasione, una delle ultime, per lasciare un’impronta sulla stagione viola. Lo riporta il Corriere Fiorentino.