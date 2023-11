CorFio: “Nzola e Beltran, per adesso rimangono. Ma attenzione alle sorprese”

"Attaccante esterno, centrale, terzino destro. Sono questi, ora come ora, i regali desiderati da Italiano. Sempre che nel frattempo Nzola e Beltran mostrino segnali di risveglio. Altrimenti, occhio alle sorprese". Questa l'opinione del Corriere Fiorentino, che pur concentrandosi sul mercato degli esterni, non esclude una possibile sorpresa in attacco per quanto riguarda le punte. Per adesso, i due attaccanti della Fiorentina stanno deludendo e non poco.