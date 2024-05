CorFio: “Quando si gioca Cagliari-Fiorentina? Viva l’ipotesi del giovedì”

Quando si giocherò Cagliari-Fiorentina? Serve una data. Per questo già oggi ci sarà un contatto con le due società per stabilire se far disputare il match venerdì (forse alle 18) o addirittura, ed è un’ipotesi sempre più probabile, giovedì. Un vantaggio non da poco pensando a quella che è diventata ovviamente la sfida dell’anno del 29 maggio perché vorrebbe dire poterla preparare con una settimana (quasi) piena a disposizione. Certo, ciò non significa che i viola possano affrontare a cuor leggero i prossimi due impegni di campionato e basta guardare la classifica dopo la vittoria del Torino sul Milan per capire perché: Fiorentina ottava a quota 54 e con una partita in meno, Toro nono a 53 e Napoli decimo con 52 punti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.