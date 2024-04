CorFio: “Nico ok, ma Beltran e Bonaventura sentono dolore. Dubbi su Belotti”

Il Corriere Fiorentino fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina. Per Nzola è impossibile far previsioni visto che le sue ultime assenze son legate a motivazioni personali, per tutti gli altri si tratta di sperare che il passare delle ore faccia il suo corso e, quindi, ne favorisca il recupero. La buona notizia, emersa sin dalla giornata di sabato, riguarda Nico Gonzalez. L’argentino infatti è stato risparmiato contro la Salernitana per fargli smaltire un carico di stanchezza che iniziava a farsi sentire e domani sera sarà regolarmente in campo dal primo minuto. Discorso decisamente diverso per Beltran, Bonaventura e Belotti. I primi due sono alle prese con caviglie in disordine con Jack che si porta dietro questo problema fin dalla gara col Genoa e fino a ieri (nonostante la caviglia stia iniziando a sgonfiarsi) continuava a sentire fastidio. E poi Beltran, rimasto in campo stringendo i denti nel match di Conference della settimana scorsa salvo poi accusare (tanto) dolore nei giorni successivi. Lo stesso Belotti, pur avendo evitato infortuni più seri, non ha ancora completamente smaltito l’affaticamento muscolare che già col Viktoria Plzen lo aveva costretto a scendere in campo in condizioni a dir poco precarie. Per loro tre insomma sarà decisiva la rifinitura di oggi e di sicuro faranno di tutto e di più per mettersi a disposizione.