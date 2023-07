CorFio: “L’attaccante sarà l’ultimo colpo. Italiano tutt’altro che entusiasta”

Il Corriere Fiorentino parla di qualche intoppo per le manovre del mercato della Fiorentina. E ciò non avrebbe lasciato entusiasta Italiano. Il riferimento è alla questione che gli sta più a cuore: il centravanti. I dirigenti infatti, illustrandogli lo stato dell’arte delle varie trattative, gli hanno spiegato che a oggi non si sono ancora create le condizioni giuste e anzi, salvo improvvisi scossoni, è molto probabile che l’attaccante sarà l’ultimo colpo. Per due motivi, principalmente: il prezzo ritenuto eccessivo dei due obiettivi principali (per Diala Salernitana pretende i 25 milioni della clausola, mentre il Werder Brema ne chiede 15 per Fullkrug) e il fatto che né per Jovic né per Cabral si siano al momento aperte soluzioni in uscita. Per questo insomma, e in attesa che da Mbappé in giù si metta in moto il gran domino degli attaccanti, non è da escludere che per avere il nuovo bomber il tecnico viola debba aspettare il mese di agosto.