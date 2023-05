CorFio: “L’amore di Firenze salva la Fiorentina, l’ottavo posto e l’Europa”

"Batte forte il cuore di Firenze e della Fiorentina". Inizia così l'analisi del Corriere Fiorentino sulla gara tra la squadra di Italiano e la Roma di Mourinho. La spinta del Franchi porta i Viola a vincere una gara importante, capace di far dimenticare la sconfitta dell'Olimpico e raccogliere qualche entusiasmo per la finale di Conference League contro il West Ham. Dopo il ko con l’Inter, quella con i giallorossi era appunto l’occasione per ricevere l’abbraccio del pubblico e, perché no, per capire se tra le seconde linee ci sia qualcuno con più benzina rispetto ai titolarissimi. Un legame strettissimo, che ieri ha permesso ai viola di prendersi una vittoria buona per restare in corsa per l’ottavo posto ma, soprattutto, per cancellare la mazzata dell’Olimpico e fare il pieno di entusiasmo in vista della finale di Praga.