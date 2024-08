CorFio: “La Fiorentina vuole parlare con Nico. Pradè innervosito dall’argentino”

Andando per ordine. L'Atalanta e la Juventus fanno sul serio per l'argentino. A Bergamo stanno preparando la giusta offerta per convincere la Fiorentina a cedere Nico Gonzalez. Intanto, nei piani viola ci sarebbe un incontro fissato all'inizio di questa settimana tra Pradè e il giocatore. Il dirigente viola sarebbe infastidito da certi suoi comportamenti. Come quello di non ridursi le ferie, come fatto per esempio da Quarta ma non solo.