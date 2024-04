CorFio: “Italiano non ha intenzione di concentrarsi solo sulle coppe”

E visto che nonostante un girone di ritorno fin qua non certo esaltante la concorrenza è ancora a portata, il mister viola non ha nessuna intenzione di abbassare la tensione e di concentrare tutte le forze soltanto sulle due coppe.

Verrà un giorno (forse) in cui Vincenzo Italiano sarà costretto a fare una scelta. Non ora, però. Non fino a quando la sua Fiorentina avrà l’opportunità di prendersi un posto in Europa anche attraverso il campionato. E visto che nonostante un girone di ritorno fin qua non certo esaltante la concorrenza è ancora a portata, il mister viola non ha nessuna intenzione di abbassare la tensione e di concentrare tutte le forze soltanto sulle due coppe. Se poi l’avversario si chiama Juventus, beh, qualsiasi discorso diventa superfluo. Lo riporta il Corriere Fiorentino.