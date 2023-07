CorFio controcorrente: “Per Amrabat tutto fermo. E potrebbe rimanere!”

Il Manchester United per esempio sembrava pronto ad affondare ma alle buone intenzioni (filtrate dall’Inghilterra) non sono seguiti i fatti. Per non parlare dell’Atletico Madrid, che al momento non sembra aver le risorse necessarie

Arrivato al centro sportivo in taxi direttamente dall’aeroporto di Pisa, Amrabat ha poi preso parte all’allenamento del pomeriggio anche se ovviamente (come Gonzalez) seguendo un programma diverso rispetto ai compagni. Certo, non si tratta della migliore delle situazioni possibili, visto che il giocatore non vede l’ora di andarsene e, forte della promessa fattagli da Commisso a gennaio (quando il presidente si rifiutò di mandarlo al Barcellona) adesso si aspetta di essere accontentato. Anche perché, ed è questo il vero nodo della questione, ad oggi sul tavolo della Fiorentina non è arrivata alcuna proposta concreta. Tante chiacchiere, qualche presa di informazioni, ma niente di nemmeno lontanamente vicino ai 30 milioni pretesi dal club. Il Manchester United per esempio sembrava pronto ad affondare ma alle buone intenzioni (filtrate dall’Inghilterra) non sono seguiti i fatti. Per non parlare dell’Atletico Madrid, che al momento non sembra aver le risorse necessarie per presentare un’offerta all’altezza. Aveva ragione il dg insomma, tanto per tornare al punto di partenza. La partita è apertissima, e non se ne intravede ancora la fine. Certo, immaginare un Amrabat ancora in viola resta molto difficile, ma l’ipotesi non si può escludere a priori. Lo riporta il Corriere Fiorentino. (LA VISIONE DI GAZZETTA)