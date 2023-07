Gazzetta sicura: “Amrabat, ecco l’offerta. Oggi l’ufficialità del suo addio”

E alla fine, Sofyan Amrabat avrà la sua grande occasione e la Fiorentina il suo tesoretto per lanciarsi sul mercato. Proprio mentre il centrocampista marocchino è sbarcato a Firenze per riunirsi con il gruppo viola, si è riaccesa la trattativa con il Manchester United. I Red Devils hanno alzato l’offerta a 25 milioni e con l’aggiunta di bonus dovuti alle presenze l’impressione è che l’accordo possa chiudersi presto. Perché lo United insegue Sofyan da molto tempo, perché il giocatore vuole un grande club e perché la Fiorentina sapeva di dover rinunciare al suo gioiello. Forse oggi stesso l’affare potrebbe diventare ufficiale, anzi dal Marocco la danno già per concluso.Lo riporta la Gazzetta dello Sport.