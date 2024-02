CorFio: “Con le sue scelte, Italiano ha fatto ritrovare coraggio alla squadra”

La mano di Italiano si vede subito, con un centrocampo e una Fiorentina tanto offensiva quanto spericolata. Un po' come quella che abbiamo visto in campo

Una vittoria targata Vincenzo Italiano. Rabbia, orgoglio, voglia di rinascere ma anche tanta bravura di un allenatore che con le sue scelte, ha fatto ritrovare coraggio e forza alla Fiorentina. Così, sottolinea il Corriere Fiorentino, nella sfida più importante del 2024, la Viola esce vittoriosa e rimane a bordo del treno che si chiama Europa. La mano di Italiano si vede subito, con un centrocampo e una Fiorentina tanto offensiva quanto spericolata. Un po' come quella che abbiamo visto in campo. Della serie: se devo giocarmi la «vita», me la gioco con la mia filosofia. E così è stato. La Fiorentina ha limitato Sarri e la Lazio con il possesso palla, pochi errori, ritmi alti e recuperi continui. La Fiorentina ha vinto e l'ha fatto con la mentalità del suo allenatore.