CorFio: “Che pensa Palladino? Il mercato non decolla, ma aspetta fiducioso”

Che cosa starà pensando Palladino? Sarà preoccupato oppure, nonostante un mercato che stenta a decollare, prosegue tranquillo col suo lavoro? Se lo chiede il Corriere Fiorentino. Rispondere non è semplice eppure, chi lo conosce bene, assicura che non sia né sorpreso per qualche ritardo di troppo né deluso. Anche se ovviamente spera di avere altri rinforzi, in particolare per il centrocampo. Un reparto momentaneamente fantasma, con il mister che dal primo giorno di ritiro ha potuto lavorare con i soli Mandragora e Bianco. Il confronto con la società è comunque costante e da parte dei dirigenti le rassicurazioni sono continue. Gli acquisti arriveranno insomma, e la pazienza del mister potrebbe essere ripagata dal fatto che i profili individuati siano a lui graditi. Vale per Colpani ovviamente, con cui si cerca l'intesa col Monza, come per Lovric. E novità delle ultime ore per Cesare Casadei. Escluso dal Chelsea per la prossima tournée negli Usa, non vede l’ora di tornare in Italia e Firenze sarebbe una piazza molto gradita. I Blues per cederlo chiedono tra i 10 e i 12 milioni. Si vedrà. Palladino intanto aspetta, e continua a lavorare sul campo. Intensità, fatica, sacrificio, sudore. Sono queste le prime parole che vengono in mente pensando alle sue prime due settimane di preparazione.