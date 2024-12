CorFio: Bove, lo scontro con Dumfries e il calo di potassio

Nelle ore in cui Firenze e la Fiorentina iniziano a tirare un primo sospiro di sollievo, continuano le ricostruzioni su quanto accaduto ieri sera ad Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter. Il Corriere Fiorentino aggiunge qualche ulteriore dettaglio al racconto di cosa è successo dopo che il giocatore ha abbandonato il Franchi a bordo dell'ambulanza. Nel riprendere coscienza, prima che i sanitari lo addormentassero per preservarne le condizioni, «era in stato di agitazione, era inquieto», racconta chi gli era vicino. Come uno stato febbrile che rivela lo strazio vissuto per decine di minuti da famigliari, compagni, dirigenti e tifosi.