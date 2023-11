Bonaventura-Fiorentina, rinnovo vicino? Ma Jack vuole un segnale forte

La Fiorentina dovrà gestire la situazioni rinnovi al più presto. Primo fra tutti Bonaventura. Punto di riferimento assoluto sia dal punto di vista tecnico che della personalità (già 5 gol in campionato, più uno segnato a Malta con la Nazionale), Jack ha firmato l’ultimo prolungamento nel gennaio scorso su un accordo che potrà rinnovarsi fino al 2025 al verificarsi di determinate condizioni. Il rischio di perderlo a zero insomma non è così grande, anche e soprattutto perché lui stesso ha già fatto intendere chiaramente di voler chiudere la sua carriera a Firenze. «Sta facendo molto bene — ha detto qualche giorno fa Joe Barone — e posso dire che stiamo cercando di rinnovare il suo contratto». Parole che fanno ben sperare, anche se in realtà Giacomo e il suo agente nei primissimi colloqui si son sentiti dire che il tema verrà affrontato soltanto a fine stagione. Non solo. Jack vorrebbe ricevere un segnale forte. Traduzione: un prolungamento a prescindere (senza aspettare che scatti il rinnovo automatico al raggiungimento degli obiettivi fissati dal contratto), e che magari vada anche oltre i dodici mesi previsti dall’opzione. Lo riporta il Corriere Fiorentino.