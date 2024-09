CorFio: “4-2-3-1 la strada giusta. Gudmundsson serviva come il pane”

Sotto la Curva Ferrovia, a fine partita, i compagni hanno festeggiato l'islandese. Alla Fiorentina serviva come il pane un giocatore del genere. La sua qualità è stata fondamentale per portare a casa questi tre punti. La discussione con Moise Kean sui rigori deve rimanere tale, in un anno passato a sbagliargli, sicuramente non serve una gerarchia che crei confusione o liti.