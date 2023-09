Cor. Fio: “Tra Ikoné, Sottil, Kouamé e Brekalo è una corsa alla meno”

Il Corriere Fiorentino si concentra sulle ali della Fiorentina. Jonathan Ikoné, Riccardo Sottil, Christian Kouamé e Josip Brekalo si lottano costantemente il ruolo di ala sinistra, ma, almeno per il momento, nessuno ha avuto la meglio. Gioca uno e (forse) si rimpiange l’altro, e via così. Senza una soluzione definitiva. Una corsa "alla meno" - si legge nell'articolo a firma Matteo Magrini - che è andata avanti per tutta la scorsa stagione e che è puntualmente ricominciata in questo avvio di 2023-24. E per fortuna che c’è Nico: cinque partite, quattro gol, e la sensazione che finalmente l’argentino abbia capito di dover essere il punto di riferimento della squadra. Quello che, soprattutto quando le cose non girano, si carica i compagni sulle spalle e li trascina fuori dai guai.

E qua veniamo al grande problema col quale Italiano dovrà fare i conti alla ripresa dopo la sosta per le nazionali. Nico infatti (così come Beltran) tornerà in Italia soltanto giovedì, a poco più di 72 ore dalla partita con l’Atalanta, e conoscendo il tecnico è molto probabile che decida di lasciarlo inizialmente in panchina. Un’assenza pesantissima per la squadra ma un’occasione teoricamente ghiottissima per «gli altri quattro». I segnali arrivati fino ad ora non sono stati però particolarmente incoraggianti. Se si esclude Ikoné (pronto a tornare tra i convocati dopo esser rimasto fuori per infortunio per tutto il mese di agosto) nessuno è riuscito a sfruttare le occasioni avute. Basti pensare a Brekalo. Arrivato a gennaio, doveva essere un acquisto buono soprattutto pensando a questa stagione. Eppure, paradossalmente, ha convinto di più nelle prime uscite che in quelle di quest’anno. Titolare alla prima di campionato col Genoa e nell’andata dei playoff di Conference, è poi entrato a gara in corso sia con il Lecce sia con l’Inter mentre nel ritorno col Rapid è rimasto in panchina per tutti i 90’. Tutto, senza lasciare traccia".