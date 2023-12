Cor. Fio: ora la società faccia un paio di regali a Italiano

"Natale in zona Champions. Non è un cinepanettone, ma una splendida realtà. Una vittoria pesante, quella di ieri. Buona per passare una notte al quarto posto e per godersi un sabato in poltrona, aspettando i risultati di Bologna-Atalanta e Roma-Napoli e godendosi una classifica che, con il pareggio del Milan, vede il terzo posto lì, a soli tre punti. Per questo adesso, è giusto chiedere alla società che faccia un paio di regali a Italiano. Troppo ghiotta, l’occasione, per non provarci. Troppo grande, il sogno, per non alimentarlo.