Cor.Fio: “ACF pronta a pagare la clausola, domani Italiano in viola”

La Fiorentina pronta a rompere gli indugi come già fatto in passato per gli arrivi di Montella e Sousa, Italiano è più vicino

Redazione VN

La Fiorentina pagherà la clausola da un milione di euro per avere Vincenzo Italiano in panchina. L’ufficializzazione entro domani: all’allenatore un contratto di due anni con opzione per il terzo. Ne è convinto il Corriere Fiorentino che, a differenza di altri quotidiani, si schiera convintamente su questa ipotesi. In "una sorta di selezione naturale, dove si passa in fretta dal ruolo di preda a quello di cacciatore". La Fiorentina ha impiegato qualche ora per riprendersi dalla separazione con Rino Gattuso, per ricominciare da capo la ricerca del nuovo tecnico. A farne le spese sarà la matricola Spezia, fresca di salvezza e di recente passata in mani americane.

La Fiorentina sarebbe infatti pronta a rompere gli indugi per arrivare a Vincenzo Italiano, le prossime ore saranno decisive per capire soprattutto le modalità di svincolo dell’allenatore dai liguri. Una storia non dissimile dai precedenti Montella, soffiato al Catania, e Paulo Sousa, liberatosi dal Basilea per il corteggiamento viola. In un primo momento sembrava potesse prevalere la via della diplomazia, con l’inserimento di qualche contropartita tecnica come Saponara. Adesso sembra tutto pronto per calcare la mano.