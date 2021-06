Italiano per riportare passione a Firenze. Liverani il piano B

In una piazza che vive ore complicate, il nome di Italiano è quello che serve per riportare entusiasmo. L'alternativa porta all'ex Viola Liverani

Continua, insistente, il pressing della Fiorentina per portare Vincenzo Italiano a Firenze. Dopo la delusione cocente per l'addio di Gattuso, nella piazza non tira una bellissima aria. Ecco perché Rocco Commisso punta forte sul tecnico spezzino: un allenatore emergente che sa valorizzare i giovani ed in grado di fornire un'identità. Questo per portare una ventata d'entusiasmo in una Firenze calcistica che ormai da due anni vive giorni piuttosto bui e segnati dall'apatia. La dirigenza Viola è concentrata totalmente nella trattativa con il mister aquilotto. Tuttavia, se l'affare non dovesse andare a buon fine, è già in preallarme Fabio Liverani. Lo scrive Repubblica Firenze in edicola oggi.