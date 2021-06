VN – Ecco la proposta viola a Italiano. Ma prima c’è da evitare il caso diplomatico

Biennale con opzione sul terzo anno da 1,2 milioni. Italiano vacilla di fronte all'offerta della Fiorentina

Arrivano altri aggiornamenti sul fronte Fiorentina- Italiano . Se - come già scritto da Violanews.com - la Fiorentina al momento non sembra intenzionata a versare allo Spezia la clausola rescissoria , la società viola avrebbe proposto al tecnico dello Spezia un biennale da 1,2 milioni con opzione sul terzo anno.

E se adesso l'allenatore riflette sull'importante proposta viola, dagli ambienti spezzini filtra irritazione per il comportamento di Italiano. Prima la salvezza sul campo, poi le le sirene del Sassuolo che avevano già infastidito il presidente Platek e la dirigenza ligure, infine il rinnovo (un milione per due anni e pieni poteri sul mercato) . Adesso per sbloccare l'affaire sarà necessario l'intervento in prima persona di Rocco Commisso con la nuova società americana. Come? Versando allo Spezia la clausola rescissoria da un milione o offrendo in cambio un giocatore. Resta il fatto che Italiano sta vacillando di fronte all'offerta della Fiorentina.