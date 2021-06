Dentro al “miracolo Italiano”: il mister che brucia le tappe

Il profilo del tecnico dello Spezia, primo obiettivo della Fiorentina per la panchina

La Fiorentina sembra aver fatto la sua scelta: l'obiettivo è ormai puntato su Vincenzo Italiano . Un altro profilo giovane, con un anno in più di Gattuso (44 contro 43) ma con una storia da allenatore più breve. Tre sole stagioni da professionista , dopo due anni di apprendistato in Serie D, con altrettante imprese . Nel 2018/19 ha subito centrato una promozione dalla C alla B col Trapani. L'anno dopo il passaggio allo Spezia dove si è ripetuto con la storica promozione in A e quest'anno ha confermato le sue qualità anche nel massimo campionato.

La formazione ligure, fatta di una rosa piena di esordienti, si è salvata con 39 punti, solo 1 in meno della Fiorentina pur avendo il più basso monte ingaggi del campionato. Per intendersi, meno della metà di quanto pagato dal club viola per gli stipendi. Italiano (che curiosamente è nato in Germania) ha tra le sue prerogative l'organizzazione di gioco, il coraggio (il 4-3-3 è quasi inderogabile) e la capacità di valorizzare il materiale a sua disposizione, chiedere per conferma ad Agudelo e Saponara. Caratteristiche che potrebbero fare molto comodo alla nuova Fiorentina.