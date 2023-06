Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, tra i vari capitoli da affrontare, la Fiorentina dovrà pensare anche a quello relativo ai giocatori col contratto in scadenza.

Come scrive oggi Il Corriere dello Sport, tra i vari capitoli da affrontare, la Fiorentina dovrà pensare anche a quello relativo ai giocatori col contratto in scadenza. Il numero è cospicuo: nel giugno 2024 termineranno gli accordi con Duncan, Terzic, Castrovilli, Igor e Kouame (ma per questi ultimi due esiste un’opzione per prolungare fino all’anno successivo). Il lavoro, dunque, non mancherà.