Conte, Gasperini o…Italiano: De Laurentiis studia il tecnico della Fiorentina

Il Corriere dello Sport si sofferma sul futuro di Vincenzo Italiano. La sua permanenza alla Fiorentina non è così scontata, anche se il club è stato spesso categorico. Tutto dipende da cosa giunge da quel di Napoli. Spalletti, con molta probabilità, non sarà più l'allenatore e De Laurentiis sta studiando varie situazioni. Da Conte a Gasperini, passando da Thiago Motta. Tanti nomi e tra questi c'è anche quello di Vincenzo Italiano. Il presidente del Napoli ha studiato Italiano in tutti i sensi, e ripetutamente, ne conosce il lessico, la natura zemaniana, la predisposizione a starsene felicemente nel tridente e dunque la naturalezza con cui immergersi in una squadra che Spalletti ha splendidamente educato.