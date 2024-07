Contatti in giornata per Tessmann, la distanza è colmabile. McKennie più lontano

Scatta la settimana decisiva per Tessmann. I dettagli sono limabili e l'offerta viola è vicina ad essere accettata. Mckennie più lontano ma non impossibile

La settimana viola si preannuncia rovente, almeno per quanto riguarda il mercato dei centrocampisti. Nella giornata di ieri si sono registrati nuovi contatti tra Pradé e il Venezia, di fatto per definire il prestito secco di Lucchesi in Veneto. Un campionato da titolare in Serie A gli servirà per crescere ulteriormente, infatti la proposta del prestito con diritto di riscatto è stata prontamente rifiutata dal club viola . Lucchesi raggiungerà Venezia nelle prossime ore e tra domani e mercoledì sosterrà le visite mediche.

Tessmann e Mckennie

Non c'è fretta per portare fisicamente Tanner Tessmann a Firenze, anche perché il calciatore è impegnato con la nazionale statunitense alle Olimpiadi. La volontà di chiudere c'è, nonostante la concorrenza di altri club italiani ed esteri. Il Venezia chiede 7 milioni, la Fiorentina ne ha offerti circa 5. L’impressione è che si possa chiudere con i classici bonus o con una percentuale sulla futura rivendita. Già oggi sono in programma nuovi contatti con l’obiettivo di arrivare alla fumata bianca. Per Mckennie invece la trattativa non è ancora decollata, ma la Fiorentina ha avanzato la propria candidatura. Se il calciatore aprirà all’ipotesi viola si cercherà anche un accordo con la Juventus, non impossibile da trovare, con un base di 10 milioni da condire magari con qualche bonus. Lo riporta La Nazione