Condò scrive: “Fiorentina, Jovic deve tornare ad essere… Higuain”

"Quale obiettivo deve porsi un club come la Viola dopo un salto in alto del genere? La risposta naturale sarebbe il consolidamento. La Fiorentina, però, ha condotto una campagna di mercato che l'autorizza a chiedere qualcosa di più al suo allenatore. Non soltanto Vlahovic è stato sostituito, ma anche gli altri reparti hanno segnato un upgrade. Gollini è un portiere di livello che non poteva perdere altro tempo a fare il dodici di Lloris al Tottenham; Dodò è un terzino di alta qualità tatticamente educato da De Zerbi, e dunque pronto ad assumersi responsabilità."