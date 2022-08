Sintonia Fiorentina-Milenkovic: in settimana la proposta ufficiale di rinnovo

I segnali sono più che incoraggianti: Nikola Milenkovic va verso il rinnovo con la Fiorentina, un po' stuzzicato dall'idea di restare leader della Fiorentina un po' rassegnato dall'assenza di offerte concrete delle big che ancora non hanno rotto gli indugi. Come scrive il Corriere Fiorentino, la proposta di Barone e Pradè della scorsa settimana ha fatto breccia nelle intenzioni del difensore, che sembra convinto a rinnovare per tre anni ad una cifra superiore ai tre milioni.