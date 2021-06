Concorrenza per Tonali: ci pensa anche il Cagliari

Il Cagliari vorrebbe Tonali in cabina di regia

Il Milan ha il diritto di riscattare l'intero cartellino del giocatore dal Brescia per una cifra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, ma il Diavolo sta attendendo di capire come procedere visto che nello scorso campionato non è riuscito a lasciare il segno. Un'opzione sarebbe rinunciare al riscatto, ma in questo caso il club rossonero potrebbe pentirsi di una scelta del genere perché comunque Tonali resta un giocatore dalle ottime qualità. L'alternativa numero uno potrebbe essere quella di comprare l'intero cartellino e poi girarlo in prestito ad una società non in concorrenza per traguardi importanti come quelli ai quali i rossoneri ambiscono. E il Cagliari proverebbe ad inserirsi sia per fare un'eventuale offerta al Brescia, sia per convincere il Milan a girare il centrocampista in prestito in Sardegna.