Tonali: Milan e Brescia cercano l’accordo. Fiorentina di nuovo interessata?

Tonali non è ancora sicuro di proseguire la sua avventura in rossonero, il Milan vorrebbe rinegoziare le cifre del riscatto col Brescia

Sandro Tonali e il futuro col Milan ancora da definire. Il classe 2000 è tuttora di proprietà del Brescia, mentre il club rossonero ha chiesto alla società di Cellino la possibilità di rinegoziare le cifre inizialmente concordate per il riscatto. Richiesta motivata dalla stagione non esaltante vissuta coi colori rossoneri addosso. Proprio per questa ragione potrebbe aprirsi uno spiraglio per le pretendenti del centrocampista bresciano. Su tutte la Fiorentina che lo aveva cercato a lungo nelle passate finestre di mercato. Questa l'ipotesi riportata da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia.