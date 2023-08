La Nazione si sofferma su Christensen. L’Avvoltoio viola si presenta così. Sorriso furbo, faccia sveglia e l’impressione di trovarsi davanti uno che in breve tempo vuole diventare il portiere titolare della sua Danimarca. Avrà le chance in primis per prendersi la porta viola. Con lui la Fiorentina è certa di aver aumentato la competitività fra i pali rispetto al recente passato. Aspetto che servirà anche a Terracciano per crescere.