Con l’Atalanta, l’Europa si infiamma. E se dovesse vincere la Fiorentina…

La Nazione analizza il match tra Fiorentina e Atalanta. Una gara davvero importante, uno scontro diretto per l'Europa. Un’occhiata alla classifica e spicca un numero che i viola contano di centrare battendo i nerazzurri. Bene, se domani la Fiorentina dovesse vincere il distacco dall’Atalanta (oggi al sesto posto con 48 punti), si ridurrebbe a quattro lunghezze. Quattro punticini di distanza da un traguardo che per i viola potrebbe animare alla grande il finale di campionato. Sì, un traguardo assolutamente simile a quello centrato proprio alla fine della scorsa stagione con la Fiorentina che fu lesta a brava a prendersi il posto in Conference e strapparlo proprio all’Atalanta.