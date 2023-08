Con Nzola si torna al 4-3-3. E adesso si sogna un nuovo Vlahovic

L’accelerata per Nzola c’è stata nella tarda serata. I dirigenti delle due squadre si sono dati appuntamento a cena in un noto ristorante del centro di Firenze per chiudere la trattativa. Per la Fiorentina erano ovviamente presenti Joe Barone e Daniele Pradè. All’incontro hanno partecipato anche gli agenti dell’attaccante angolano. Al centro dei discorsi pure l’accordo pluriennale tra il calciatore e la Fiorentina. Trasferimento che ha voluto fortemente lo stesso calciatore, che allo Spezia ha sempre fatto sapere di voler aspettare la Fiorentina. Troppo forte la voglia di tornare ad essere protagonista sotto la guida tecnica di Italiano. Tanto forte che non ha voluto prendere nemmeno in considerazione la ricchissima possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita, come tanti suoi colleghi stanno facendo in questo periodo. Centravanti di manovra, regista offensivo perfetto per il gioco di Italiano, che con lui può tornare senza patemi anche all’amato 4-3-3. Nzola ha le qualità e la fisicità per fare quel che faceva Vlahovic in viola e che la coppia Jovic-Cabral non è mai riuscita a fare. Lo riporta La Nazione.