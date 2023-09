Con l’arrivo di Maxime Lopez cambia il centrocampo: più qualità e meno quantità

Dovrà aspettare ancora una partita Italiano, per vedere Maxime Lopez al centro del suo centrocampo. L'addio di Amrabat ha sancito un cambio radicale sia di strategia da parte della società che di filosofia da parte di Italiano, ovvero il ritorno al centrocampo di qualità rispetto a quello di quantità. Questa sosta sarà perfetta per Italiano che con tutto il centrocampo a disposizione potrà provare nuove strategie in vista del secondo tour de force stagionale. La sensazione, ad oggi, è che vedere in campo insieme Arthur e Lopez sia però difficile perché per adesso Italiano preferisce schierare un play e un incontrista per garantire maggiore equilibrio. La novità, rispetto solo a pochi mesi fa però è evidente perché Italiano può disporre di due registi veri e proprio per portare in fondo tutte le competizioni. Lo riporta il Corriere dello sport.