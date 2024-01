Con il Sassuolo c’è ancora Beltran. Italiano col problema esterni

L'argentino favorito su Nzola per il ruolo da centravanti. Tutto ok per Bonaventura, out Sottil e assente Kouamé

Dopo i tre giorni liberi concessi da Italiano ai suoi calciatori, la Fiorentina è tornata ad allenarsi per la trasferta di sabato contro il Sassuolo. Come si legge su La Nazione, in attacco dal 1' dovrebbe toccare ancora a Lucas Beltran, favorito su Nzola per il ruolo di centravanti. Il tecnico viola dovrà però fare i conti con le numerose assenze: non c'è Kouamé, partito per la Coppa d'Africa, non c'è Sottil che rischia fino a un mese di stop per il problema muscolare accusato negli ultimi minuti con il Torino. Nico Gonzalez continua invece a lavorare tra la palestra e la piscina del Viola Park, proseguendo dunque il suo percorso di recupero dall’infortunio muscolare, ma serviranno ancora alcune settimane per rivederlo in campo. Segnali positivi da Bonaventura, che si è allenato in gruppo ieri dopo un periodo complicato a causa di una botta al tallone ricevuta all’Olimpico in occasione di Roma-Fiorentina: sarà regolarmente in campo a Reggio Emilia.