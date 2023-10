Con Bonaventura in Nazionale, Barak diventa ancor di più fondamentale

L'ex Verona infatti, per caratteristiche, è l’unico (aspettando il pieno ambientamento di Infantino) capace di dare il cambio a Bonaventura nel ruolo di trequartista. Non solo. Se si parla di centrocampisti nessuno ha la sua struttura fisica

Bonaventura, con gli impegni della Nazionale, aumenterà il suo peso di lavoro. Per questo motivo Barak diventa sempre più fondamentale. L'ex Verona infatti, per caratteristiche, è l’unico (aspettando il pieno ambientamento di Infantino) capace di dare il cambio a Bonaventura nel ruolo di trequartista. Non solo. Se si parla di centrocampisti nessuno ha la sua struttura fisica e per questo poter contare su di lui (soprattutto in certi momenti della partita) può far la differenza. Lo riporta il Corriere Fiorentino.