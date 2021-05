“Commisso: un terremoto che spacca i tifosi, ma nessuna risposta tecnica”

Uno spettacolo che non fa contento nessuno delle componenti in gioco: i tifosi della Fiorentina si spaccano e ancora una volta niente campo

«Poco da commentare dopo una conferenza del genere, è stata solo una lunga diatriba tra Commisso e la stampa. Non era il momento delle rivelazioni, non ha particolarmente toccato i tifosi» – commenta Federico De Sinopoli, presidente dell’associazione tifosi fiorentini, sulle pagine del quotidiano. Una riprova di vecchie ruggini per Filippo Pucci, presidente del ACCVC: «Commisso ha detto alcune cose che a Firenze sentiamo da tempo, e forse possono essere anche vere. Ha espresso concetti in maniera rude, le sue parole hanno un peso. Credo sarebbe il caso di remare tutti dalla stessa parte, cercando di aiutare il presidente». Infine il cantante e personaggio dello spettacolo, Lorenzo Baglioni prova a sdrammatizzare la situazione: «Ci sono per tutti le giornate storte, speriamo che questa sia tra quelle. Non mi aspettavo parole così forti. Cerchiamo di remare tutti insieme, perché anche Commisso non è contento della stagione che si sta per concludere».