Commisso stufo di aspettare. Il presidente vuole risposte sul tema stadio

La strada resta comunque in salita: un po’ perché per rompere i vincoli del Pnc, appendice del Pnrr, occorre una manovra sull’asse governo- Bruxelles tutt’altro che semplice, un po’ perché anche da un punto di vista strettamente procedurale il progetto del gruppo Arup era costruito e pensato senza partite, con uno stadio cantiere da utilizzare per lo svolgimento più veloce dei lavori. In sintesi, far giocare le partite significherebbe spostare il cantiere all’esterno del Franchi, rimodulando il progetto originario, senza contare il tema dell’agibilità che dovrebbe essere data per ogni partita non garantendo una capienza fissa certa.