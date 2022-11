Commisso saluta l’Italia, ma resta il nodo Franchi. E su Nico…

Il Corriere Fiorentino di oggi scrive riguardo al Presidente della Fiorentina Rocco Commisso, il quale, dopo tre mesi di presenza a Firenze, ha salutato l'Italia per tornare negli USA senza sciogliere il nodo Franchi e senza parlare di extra stadio e convenzione. Il 22 settembre Rocco Commisso incontrò David Hirsch e altri cinque architetti dello studio Arup per quello che fu il primo faccia a faccia tra club e progettisti del restyling. Un incontro 'produttivo' lo definì il sindaco di Firenze Dario Nardella, al quale però non ne è mai seguito un altro. Secondo il quotidiano, da Palazzo Vecchio giurano che i rapporti restano cordiali e che Arup in quelle due ore di colloquio mise in chiaro tempi e costi dell’operazione stadio, ma la freddezza del patron viola non è passata di certo inosservata, anche perché Commisso non ha mai digerito del tutto il no alla sua prima idea di Franchi e all’ipotesi di costruire uno stadio nuovo. Oltre al nodo stadio, Il Corriere Fiorentino cita anche la vicenda Nico Gonzalez, affermando che qualche dubbio potrebbe esserci anche su di lui, con la Fiorentina che potrebbe valutare di salutarlo a gennaio. L'argentino, fresco di convocazione al Mondiale, è finito nel mirino per gli infortuni sospetti che gli hanno fatto saltare molte partite e presenziare solo in 10 occasioni.