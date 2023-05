Commisso: “Adesso Firenze è dove merita. Italiano? Io l’ho sempre difeso”

"L’altra sera a Basilea, negli spogliatoi ho abbracciato tutti. Il problema è che quando ci sono queste emozioni, mi viene da piangere. Ma non posso, in fondo sono il presidente. Ho abbracciato a lungo Vincenzo. A inizio febbraio, quando non girava per il verso giusto, mi sono preso pubblicamente tutte le responsabilità di quel momento delicato. Ho difeso Italiano e ho spostato tutte le pressioni su di me. Da lì tutto è cambiato. Non dimentico quando tutti dicevano che dovevo mandare via Italiano. Ma io l’ho sempre difeso, così come difendo tutti i miei dipendenti. Ha un contratto fino al 2024 e noi abbiamo un’opzione per portarlo fino al 2025. Lasciamolo stare sereno, ha due finali da giocare. A fine stagione poi parleremo di tutto, con serenità. Il primo giorno che sono arrivato a Firenze, nel 2019, avevo detto che volevo riportare la Fiorentina dove meritava, ai livelli di una città meravigliosa come questa. Ecco, la promessa penso sia stata mantenuta".