Commisso, relatore per un giorno: le tesi del presidente della Fiorentina

Ieri, Rocco Commisso ha fatto visita alla facoltà di Economia dell’Università di Firenze. Come sottolinea la Nazione, il Presidente della Fiorentina ha sottolineato vari tesi portando vari argomenti a favore del suo pensiero. "Bisogna accettare il fatto che più ricavi e più è facile fare una buona squadra. In Europa, tranne il Leicester, hanno vinto sempre le stesse. E quelle che vincono hanno grandi ricavi. Senza di questi non si va da nessuna parte". I ricavi, come sempre, è uno dei temi più affrontati dal patron viola, ma questa volta ha parlato anche di campo. La cessione di Vlahovic e l'attuale attacco viola, questa volta ci sono i numeri: "Lui voleva andare alla Juventus. Abbiamo incassato 70 milioni ed abbiamo comprato Cabral e Jovic rispettivamente per 15 e 0 milioni. Ad oggi possiamo dire di aver fatto un affare perché in due hanno fatto 20 gol in tutte le competizioni. Vlahovic invece ha fatto 10 reti, di cui due su rigore: la metà esatta dei nostri attaccanti".