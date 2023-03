Commisso: “Cabral e Jovic? Operazioni eccellenti. Hanno segnato il doppio di Vlahovic”

Il presidente stamattina alla facoltà di Economia: "Speriamo di vincere qualcosa. Ma senza aumentare i ricavi si va poco lontano"

Giovanni Zecchi

Proseguono gli incontri tra Rocco Commisso e gli studenti universitari di Firenze. Dopo la lezione tenuta ieri a Careggi presso la facoltà di Scienze Motorie, oggi il presidente della Fiorentina è intervenuto alla facoltà di Economia per raccontare la sua storia e il suo percorso imprenditoriale in America. C'è stato però anche spazio per alcune risposte sulla Fiorentina, ecco quanto abbiamo raccolto.

Commisso e gli introiti — "Nessuno può dire che senza ricavi si possono fare grandi squadre. Certo si può provare a crescere piano piano, ma tutte le grandi squadre che vincono in Europa hanno introti di 4-5 volte superiori alle altre. In Italia negli ultimi 20 anni, il campionato l'hanno vinto le solite tre squadre, nella Liga lo stesso, anche in Premier vincono sempre le stesse con l'unica eccezione del Leicester. Ci sono squadre che fanno 400 milioni di ricavi e noi meno di 100, i tifosi devono sapere che senza aumentare i ricavi non si può andare da nessuna parte. Per questo io ritenevo necessario fare lo stadio per questo, per sfruttarlo 7 giorni su 7, non 2 ore a settimana, ma purtroppo ci sono dei vincoli come se fosse un monumento".

Commisso su Vlahovic — "In tanti ci hanno criticato dicendo che Cabral e Jovic non avevano fatto gol ma non era vero. Noi abbiamo pagato Cabral 15 milioni e Jovic 0 e ci hanno fatto già 20 gol nelle tre competizioni in cui giochiamo. Come numero di gol degli attaccanti, solo Napoli e Inter hanno fatto meglio di noi. Vlahovic invece ha fatto 10 gol, di cui 2 su rigore, ed è la metà esatta dei nostri due attaccanti. E dalla cessione di Vlahovic abbiamo incassato 75 milioni. Ad oggi l'operazione Cabral-Jovic è stata eccellente per noi, quella di Vlahovic non lo è stata per la Juventus".

Commisso e gli obiettivi della Fiorentina — "Firenze vuole vincere qualcosa, abbiamo due possibilità in Coppa Italia e Conference League, mentre in campionato possiamo puntare al settimo posto, è più vicino rispetto alla zona retrocessione. Con il Viola Park mi aspetto che possano venire a Firenze i migliori talenti da tutta Europa e poi sperare che maturino e diventino buoni per la prima squadra".