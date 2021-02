Commisso pensa al futuro: vuole un colpo per reparto. Trattativa avanzata per Torreira

La Fiorentina lavora su due binari. Da una parte – scrive La Gazzetta dello Sport – la società è schierata compatta al fianco di Cesare Prandelli sperando di tagliare prima possibile il traguardo della salvezza, dall’altra guarda al futuro. Rocco Commisso è pronto a fare nuovi investimenti per garantire l’atteso salto di qualità. L’idea è quella di acquistare un grande giocatore per reparto. Questo è l’input che è stato affidato a Joe Barone e Daniele Pradè. Per il momento è stato individuato il centrocampista.

La Fiorentina è molto avanti nella trattativa con l’Arsenal per il regista Lucas Torreira, in prestito quest’anno all’Atletico Madrid. L’uruguaiano ha già dato il via libera a tornare in Italia, alla Fiorentina. Torreira andrà a far coppia in mezzo al campo con il confermatissimo Amrabat. Per difesa e attacco sono solo stati individuati dei profili. Ma la Fiorentina spera, ad esempio, di poter vedere in azione in questo finale di campionato il russo Kokorin. Lui sarebbe perfetto come seconda punta. Su questo aspetto non hanno dubbi Capello e Mancini che lo hanno allenato e suggerito, convinti, ai manager di Rocco Commisso.