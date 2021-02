Dal CS, Ribery out per lo Spezia. Chance dal 1′ per Kokorin?

Non arrivano buone notizie dal Centro Sportivo per quanto riguarda Franck Ribery: come riporta Radio Bruno anche oggi il francese ha effettuato un allenamento personalizzato, non ha risolto i problemi muscolari e non ci sarà per la gara di venerdì con lo Spezia. Con il ritorno di Amrabat dal 1′ al posto di Pulgar, il rebus per Prandelli resta quello relativo alla spalla di Vlahovic. Tra Kouamé ed Eysseric, non è esclusa anche la presenza di Kokorin dall’inizio. Per il russo sarebbe la prima volta da titolare dopo l’esordio con l’Inter a gara in corso e la panchina di Genova contro la Samp.

