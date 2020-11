Su La Nazione si ricostruisce il confronto tra dirigenza da una parte e squadra, staff e allenatore dall’altra, andato in scena ieri al centro sportivo. L’umore di Commisso è nero, ma il patron viola si trova in America. Così è toccato a Barone il compito di fare la voce grossa, richiamando tutti all’ordine. A Iachini, in particolar modo, è stato fatto notare come le parole del post partita (“Abbiamo ancora dei margini di miglioramento”) non siano probabilmente la giustificazione migliore da usare per un periodo critico lungo ormai quattro giornate, dove alcune delle sue scelte sul piano tattico non sono state comprese fino in fondo. La dirigenza, in tal senso, si sarebbe aspettata una maggiore assunzione di responsabilità, un “mea culpa” più esplicito da ammettere tanto a parole quanto nei fatti.

Ma parole dure sono state riservate anche alla squadra, che da qualche settimana non si allena più col sorriso del finale della scorsa stagione ma sembra essere sempre più vittima dell’insofferenza. Anche e soprattutto alle reprimende: la sconfitta di Roma è stata senza appello e, soprattutto, senza idee. Un concetto ribadito a più riprese dal dg, che ha chiamato in ballo la professionalità dei calciatori, che ormai da tempo fanno parte – oltre che di un club prestigioso come la Fiorentina – anche delle rispettive Nazionali: un traguardo che li inchioda al proprio senso del dovere. Lo spogliatoio ha incassato promettendo una pronta risposta a partire dalla gara di sabato al Tardini ma la sensazione è che l’aria resti pesante, specie attorno al tecnico.