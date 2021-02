Commisso-Nardella, così è andato l’incontro di lunedì. “Rocco un po’ sopra le righe”

L’incontro segreto tra Rocco Commisso e il Sindaco Nardella si è svolto lunedì sera nelle stanze di Palazzo Medici Riccardi. Una riunione, si legge sul resoconto del Corriere Fiorentino, in cui il patron viola ha ribadito che non metterà soldi sul Franchi, ma poi ha passato l’incontro a capire come “fare profitto” sempre con il Franchi, come spiega il sindaco. “La proprieta della Fiorentina – ha detto Nardella – ci ha fatto presente che sul Franchi vorrebbe avere ulteriori informazioni su quelli che possono essere i margini di profitto per loro”. In realtà, si legge sul quotidiano, il confronto sarebbe stato più complicato, con un Commisso un po’ sopra le righe e Nardella in versione “keep calm”. Il Sindaco non ha risposto neanche alle critiche del patron viola sul progetto della Mercafir, definito “una buffonata”. L’articolo completo è disponibile sul Corriere Fiorentino in edicola oggi.

