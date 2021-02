Commisso: “Franchi? Voglio certezze sui tempi. A Campi nessuno ostacolerà, la Soprintendenza…”

Dopo l’incontro di ieri col sindaco di Firenze Dario Nardella, il patron viola Rocco Commisso ha affidato le sue sensazioni al sito ufficiale del club:

Ieri ho fatto il turista per sei ore prima di andare a Palazzo Medici-Riccardi, ho mangiato la bistecca alla fiorentina. Ho visto che c’era un giornalista che mi spiava, potevano andare a vedere la Mercafir senza aspettare che lo dicevo io. Nardella? I giornalisti hanno scritto e non hanno saputo che ieri ho incontrato il sindaco. C’è sempre stato un buonissimo rapporto. Sono deluso, due anni fa eravamo da Pessina e abbiamo mostrato cosa volevamo fare. I tifosi non sono stati tutelati, aspettavo qualcosa di più per far andare più veloce la Fiorentina. Ho parlato con Nardella, gli ho detto che a queste condizioni non metto soldi. Dobbiamo sapere che tempi ci saranno per rifare il “Franchi”, poi dovranno dirmi che controllo avrà la Soprintendenza. Non mi voglio mettere sotto il loro potere.

Abbiamo parlato anche di Campi Bisenzio, sia il sindaco Fossi che il presidente Giani hanno incontrato Giani. Nardella mi ha assicurato che so voglio andare avanti con Campi non mi metterà il bastone fra le ruote. Voglio avere più di un’opzione, i fiorentini hanno aspettato molto tempo per avere una casa degna. Io parlo per tutto il popolo viola, anche la Regione ci aiuterà per Campi se vorremo andare lì. Progetto per Campi? Servono tempi e soldi, dobbiamo capire se tempi e controllo ci saranno. Lì sono disposto a mettere i miei soldi. Bagno a Ripoli? Ho buone notizie, stiamo concludendo i contratti e siamo quasi alla fine. Sono scaramantico, prestissimo dirò quando si potrà mettere la prima pietra”.