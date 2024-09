Commisso-Funaro, secondo round: pronto un altro incontro per il Franchi

L'ex sindaco Dario Nardella, ora eurodeputato, ha replicato a Commisso, affermando di aver risposto ufficialmente alla sua disponibilità a gennaio 2024 e di aver lavorato con il ministero dello Sport per un possibile "project financing" per finanziare l'opera. La situazione ha sollevato reazioni politiche: esponenti del PD e delle opposizioni chiedono chiarezza, soprattutto sulla mancanza di fondi (circa 100 milioni) necessari per completare il progetto. Le opposizioni sollecitano trasparenza e decisioni rapide, sostenendo che l'opportunità di coinvolgere privati non debba essere persa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.